Hyundai presenterer Ioniq 6 N på Goodwood Festival of Speed

HQ

Hyundai har bekreftet at de vil være til stede på årets Goodwood Festival of Speed arrangement med en stor avduking som vil fokusere på Ioniq 6 N -modellen. Denne bilen blir sett på som en "high-performance electric sedan" og den ønsker å "redefinere N-kjøreopplevelsen" ved å tilby en modell som er laget for "stabilitet i høy hastighet gjennom intensiv aerodynamisk utvikling".

Når det gjelder hva dette betyr i praksis, bemerker Hyundai at bilen har "utsvingte skjermer, en bredere holdning, lette hjul og en stor vingespoiler" som vil legge vekt på aerodynamikk, noe som gjør den til en "hverdagslig sportsbil" som kan "levere en spennende og intuitiv kjøreopplevelse".

Vi vet at avsløringen er satt til Goodwood, som Hyundais visepresident og leder for N Management Group, Joon Park, har uttalt: "Ioniq 6 N vil nok en gang forstyrre segmentet for elbiler med høy ytelse og levere spennende kjøreopplevelser til våre fans. Vi valgte å debutere IONIQ 6 N på Goodwood Festival of Speed for å være så nær fansen vår som mulig."

Se en teaser av den kommende bilen nedenfor.

Dette er en annonse:

Hyundai

Hyundai

Hyundai

Dette er en annonse: