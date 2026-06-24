Hyundai stiller nå også spørsmål ved om stasjonsvogner er lønnsomme

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Til tross for noen suksesshistorier som den fantastiske BMW i5 Touring (se vår EV Hour-video nedenfor), ser det ut til at den globale interessen for stasjonsvognformatet er på vei ned. Flere merker har gått ut mot denne formfaktoren, nå inkludert Hyundai.

I et intervju med Auto Express forklarte sjefen for Hyundai Europe, Xavier Martinet, at selskapet ikke investerer i nye stasjonsvognmodeller fordi etterspørselen rett og slett ikke er sterk nok:

«Det er en grunn til at vi ikke snakker så mye om stasjonsvogner: i dette segmentet vokser ikke etterspørselen. Man fordeler investeringene og [utviklings]ressursene på prosjekter som gir mest mening. Akkurat nå er det en viss etterspørsel, men ikke mye, så det rettferdiggjør ikke satsingen»

Lønnsomhet er en annen viktig faktor. Martinet innrømmet åpent at SUV-er gir høyere marginer enn sammenlignbare stasjonsvogner, noe som gir produsentene et sterkt insentiv til å satse på crossover-modeller i stedet.

Tror du tiden er inne for stasjonsvognen?