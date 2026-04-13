Hyundais ville Venus- og Earth-konsepter avslørt i sin helhet

For ikke så lenge siden viste vi noen teaserbilder av Hyundais nye konseptbiler, Earth og Venus, som teaser for en radikal ny designprofil for selskapet.

Nå har Hyundai løftet sløret for disse to nye, slående elbilkonseptene, og de er så langt unna dagens Ioniq-modeller som det går an å komme.

Avslørt i forkant av Beijing Auto Show, signaliserer paret et stort designskifte for Hyundais elektriske fremtid, og dropper det velkjente piksel-lysutseendet til fordel for en mye renere, mer skulpturell tilnærming.

Venus er en elegant, fastback-lignende kombi-/sedan-hybrid med en dramatisk silhuett i én kurve, lakkert i gull og utstyrt med futuristiske detaljer som et glasstak og et minimalistisk, skjermtungt interiør.

Earth, derimot, går i motsatt retning - en kraftig, kantete SUV med robuste detaljer som skrensplater og synlige detaljer, kombinert med en overraskende myk, lounge-aktig kupé med såkalte "air-hug"-seter.

Begge bilene er en del av Hyundais fremstøt i Kina med en mer lokalisert Ioniq-serie, som til og med har tatt i bruk planetbaserte navn i stedet for tall. Det er ingen tekniske detaljer ennå, og heller ikke noe ord om hvorvidt Venus og Earth og deres respektive profiler vil finne veien inn i en mer global line-up.

