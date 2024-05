I Am Legend 2 regissør: "Jeg er besatt av The Last of Us"

Det er nesten 20 år siden Hunger Games regissør Francis Lawrence filmatiserte den kritikerroste boken I Am Legend, og selv om hovedpersonen Robert Neville dør på slutten, jobber han og Will Smith nå med en oppfølger der Robert har overlevd og blitt eldre i løpet av de siste 17 årene. I et intervju med Entertainment Tonight nylig avslørte han også at han er besatt av spillserien Naughty Dog og HBOs TV-serieadaptasjon, og at han henter inspirasjon fra dem.

"Du må være en ekte I Am Legend -fan for å vite dette, men i den første, kinoversionen dør karakteren min, men på DVD-en var det en alternativ versjon av slutten der karakteren min levde. Vi følger mytologien i DVD-versjonen. Jeg kan ikke si noe mer, men Michael B. Jordan er med.

"Denne filmen vil starte noen tiår senere enn den første. Jeg er besatt av The Last of Us, der vi ser verden rett etter apokalypsen, men også etter 20-30 år. Du ser hvordan jorden gjenvinner verden, og det er noe vakkert i spørsmålet om hva som skjer når mennesket går bort fra å være den primære leietakeren. Det blir spesielt visuelt i New York. Jeg vet ikke om de vil klatre opp til Empire State Building, men mulighetene er uendelige."

