I Am Legend oppfølger med Michael B. Jordan og Will Smith i hovedrollene, får regissør

I Am Legend 2 har nettopp tatt et stort skritt fremover mot å bli virkelig. Oppfølgeren til filmen fra 2007 ble først bekreftet tilbake i 2024, og det var snakk om at Will Smith skulle komme tilbake i en eller annen form, i tillegg til at Michael B. Jordan skulle spille hovedrollen i filmen.

Nå har vi også en oppdatering på filmens regissør. Collider snakket med Steven Caple Jr. som bekreftet at han skal regissere filmen for Warner Bros. Caple Jr. jobber også med en håndfull Paramount-prosjekter, og jobber nå med Netflix-filmatiseringen av Man on Fire. Det er uklart hvor I Am Legend 2 passer inn i hans travle timeplan, men den er i arbeid.

Akiva Goldsman, som skrev originalfilmen, kommer tilbake for oppfølgeren også. Dette vil imidlertid ikke være halvparten så forvirrende som Smiths tilbakekomst for noen publikummere. Det er imidlertid forklart at filmskaperne i oppfølgeren vil bruke den alternative slutten på originalfilmen, som i større grad fulgte slutten på Richard Mathesons bok fra 1954. I stedet for å dø i et flammehav av ære, måtte Smiths karakter leve med oppdagelsen av at monstrene han hadde begynt å hate, ikke var tankeløse drapsmaskiner, men mennesker som hadde vokst som samfunn siden menneskehetens fall. Det blir interessant å se hvordan dette temaet fortsetter i oppfølgeren, som er laget rundt 20 år senere.