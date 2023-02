I Am Legend-oppfølgeren fortsetter flere år etter originalen

Akiva Goldman snakket nylig om sin retur til Warner Bros og bekreftet de to neste prosjektene han skal jobbe med. En av disse filmene er en oppfølger til Constantine med Keanu Reeves, mens den andre er I Am Legend-oppfølgeren med Will Smith og Michael B. Jordan vi lærte om for nesten et år siden. Dermed vet vi endelig litt mer om sistnevnte.

Ifølge Deadline vil I Am Legend-oppfølgeren finne sted flere tiår etter den originale filmen, og vil bli inspirert av The Last of Us. "Jeg er besatt av The Last of Us," sier Goldman. "Der ser vi ikke bare verden rett etter apokalypsen, men også etter 20-30 års forfall. Du ser hvordan jorden gjenvinner verden, og det er noe vakkert i spørsmålet om: hva skjer når mennesket går bort fra å være den primære leietakeren.

Du lurer kanskje på hvordan i all verden Smith overlevde eksplosjonen på slutten av den originale I Am Legend, og svaret er riktignok litt innviklet. I stedet for å fortsette uten Smith vil oppfølgeren kanonisere den alternative slutten på originalen, og vil fokusere mer på de originale spørsmålene som stilles av Richard Matheson-boken.

"Vi sporer tilbake til den opprinnelige Matheson-boken og den alternative slutten i motsetning til den utgitte slutten i den originale filmen. Det Matheson snakket om var at menneskets tid på planeten som den dominerende arten var over. Det er en veldig interessant ting vi kommer til å få utforske. Det blir litt mer troskap til originalteksten."