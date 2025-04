I år markerer Xbox FanFest 10-årsjubileum i Los Angeles, men datoen vil ikke sammenfalle med Xbox Games Showcase

HQ

Kan du lukte det? Våren eksploderer, blomster og dyr sprudler av liv ... og store selskaper og organisasjoner begynner å varme opp til sesongen med sommerens store spillarrangementer. For bare noen timer siden bekreftet Xbox sitt dobbeltprogram for 8. juni med Xbox Games Showcase 2025, der vi kan forvente å høre om Fable, Halo og Gear of War, etterfulgt umiddelbart etterpå av The Outer Worlds 2 Direct. Men det ser ut til at det vil være flere endringer i Xboxs store spilldag i år, ettersom endringer har blitt kunngjort på Xbox FanFest.

Tradisjonelt har dette personlige arrangementet for Microsofts spilldivisjon med sine spillere blitt holdt i byen Los Angeles siden E3-dagene, og fortsatte deretter med Summer Game Fest, men i år har det blitt kunngjort at det bare vil være digitalt på disse datoene. Det kan virke litt bekymringsfullt, men det ville være rart for Xbox å gi avkall på årets største PR-arrangement med spillere, spesielt med tanke på at de feirer sitt tiårsjubileum i år. I stedet kunngjøres det i en e-post til fans sendt av Geoff Keighley at denne spesielle Xbox FanFest vil bli kunngjort etter Showcase.

Det er mulig at Microsoft forbereder noe spesielt for anledningen, og kanskje til og med flytter årets feiring til Europa (Gamescom), for å styrke merkevaren på kontinentet og omgå noen nylige handelsrestriksjoner.

Hva tror du, og vil vi se en veldig spesiell Xbox FanFest personlig i år?