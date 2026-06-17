I august lanseres et nytt digitalt utstillingsvindu som utelukkende fokuserer på retrospill

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Pixel Helix, markedsføringsspesialister med fokus på retro-spillopplevelser, setter sammen en utstilling dedikert til retro-spillverdenen kalt Pixel Arcadia. Arrangementet skal feire retro-spill, gi oss detaljer om nye IP-er inspirert av klassiske titler, gjenopplivelser av elskede serier og nye måter å få retro-maskinvare til å fortsette å gi oss fantastiske opplevelser.

Pixel Arcadia finner sted mandag 24. august kl. 20:00 CEST/19:00 BST. Det finner sted samme uke som Gamescom, og vil gi oss et tilbakeblikk på spillverdenens fortid før vi ser fremover mot alle de kommende kunngjøringene fra den moderne spillverdenen.

«Pixel Arcadia er et dedikert rom for fans av retrospill, et rom som feirer denne viktige delen av bransjen ved å hedre pionerene fra spillets fortid og se fremover mot utviklingen av ikoniske serier. Gjennom samarbeid med fantastiske sponsorer som deler vår visjon, kan vi støtte retro-miljøet med ekte redaksjonell verdi, slik at utviklere kan bruke ressursene sine på å lage fantastiske spill og komme i direkte kontakt med kjernepublikummet sitt. I Pixel Arcadia får hvert prosjekt som vises den tiden, respekten og fortellingen det fortjener,» sa Al Hibberd, administrerende direktør i Pixel Helix, i en uttalelse via en pressemelding.

Retro-miljøet har opplevd økende interesse de siste årene, ettersom bevaring av spill blir stadig viktigere. Å holde den gammeldagse spillatmosfæren i live føles nå viktigere enn noensinne, spesielt med tanke på at prisene på komponenter og maskinvare betyr at vi sannsynligvis vil holde oss til dagens maskiner lenger enn vi kanskje hadde forventet.