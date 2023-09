I Citadelum "får du bybygging og legionskamp... men gudene er sjalu og lekne!"

Abylight Barcelona, studioet som i juli i fjor tilbød oss fullversjonen av sin militære leirledelsessimulator i One Military Camp, flytter nå spillsystemet til et nytt prosjekt: Citadelum. Det er en tittel på strategi og bygging og styring av byer basert på det gamle Roma og dets mytologi, med referanser og inspirasjon fra klassiske verk som Vergils Aeneiden eller Ovids Metamorfose.

I Citadelum må vi bygge og utvide bosetningen vår ved å utnytte ressursene i omgivelsene og sørge for at den utvikler seg til å bli den første makten på halvøya. Ved å utforske kartet og bruke de romerske legionene dine kan du pasifisere barbarene og etablere handelsruter for å få fart på økonomien. Men vær forsiktig, for gudene er lunefulle.

Det viktigste høydepunktet som gjør Citadelum unikt, er hvordan de romerske Pantheon-gudene er integrert i styringen for å vinne deres gunst. Ved å bygge templer og ofre til gudene får du gaver. Men pass på at hver guddom blir tatt godt vare på, for det finnes ikke noe verre enn en guds sjalusi.

Da vi fikk vite om spillet under en eksklusiv sesjon bak lukkede dører på Gamescom, hadde det ikke engang en tittel, men nå vet vi at det heter Citadelum, og i tillegg til å vise oss noen svært tidlige konseptbilder, delte markedssjef David Martínez gjerne en omfattende forklaring av hele spillet og dets systemer med Gamereactor-seerne i intervjuet nedenfor:

Symbiosen mellom miltotogikk og historie

"Dere i Gamereactor er nok en av de første i verden som følger med på hva som er nytt for Abylight Studios, så ja, dette er vårt tredje base building-spill på rad, et bybyggingsspill, noe som er veldig spesielt. Akkurat nå har det for første gang en historisk setting, det utspiller seg i antikkens Roma under republikken før keiserriket, og det er et spill basert på klassiske verk som Aeneiden av Vergil eller Metamorfoser av Ovid. Det betyr at vi har myter, guder og helter i spillet vårt."

"Tanken er å ha strategi på forskjellige nivåer, jeg vil si i forskjellige hastigheter samtidig. Det første nivået er klassisk bybygging, der du samler ressurser, foredler ressurser, bygger og rekrutterer folk til bosetningen din, som etter hvert blir en stor by."

Send legionene dine for å pasifisere territoriet

"Så må du bygge murer og utforme patruljer og ha vaktposter, for barbarhorder kan komme til byen din og angripe deg, og du vil jo ikke miste noe av det du har bygget opp så langt."

"Så vi har disse to grunnleggende lagene, og så har vi strategilaget over dette. Forestill deg at du overvåker hele halvøya, og at du har en av datidens største hærer til rådighet, nemlig den romerske legionen. Så du vil kunne utforme strategier, det er nærmere et RTS, det er ikke et rent strategispill. Det er sanntid, og du vil kunne utforske og deretter angripe eller forsvare ulike landsbyer, og når du har frigjort landsbyene, vil du også kunne opprette handelsruter mellom dem."

Ikke pådra deg gudenes vrede

"Så det er militær ekspansjon og samtidig økonomisk ekspansjon. Det virker mye, men over alt dette har vi det siste laget, som er gudene. Du vil kunne se det romerske panteon med de seks hovedgudene, inkludert Jupiter og Mars og Ceres, Apollon, alle sammen. Så på en eller annen måte leker de med menneskene. De er sjalu, de er lidenskapelige, de er lekne. Ja, de oppfører seg på samme måte som vi har sett i klassiske verk. Tanken er altså at du skal bygge et tempel til guden din, tilbe ham, ofre til ham, og så vil han gi deg gaver. Men på den andre siden, hvis du har fått en tjeneste fra Jupiter, kan du ha en sjalu Pluto som straffer deg fordi du tilber broren hans. Så du må holde denne balansen, og du vil kunne se de mest spektakulære handlingene i et base-byggespill, som er vulkaner og jordskjelv, og branner og hærer som blir uovervinnelige fordi de har gudenes gunst".

Se hele videoen hvis du vil vite mer om hva eller hvem som er spilleren, de ulike klassene eller den historiske nøyaktigheten. Citadelum er planlagt utgitt på PC (og optimalisert for Steam Deck) i 2024, og konsollversjoner er ennå ikke bekreftet.