Crisol: Theatre of Idols slippes 10. februar til en svært lav pris - "vi vil at du alltid skal være redd"

HQ

Blumhouse Games har nettopp gjort det offisielt at Vermila Studios' Crisol: Theatre of Idols slippes den 10. februar på PlayStation 5, Xbox Series X|S og PC via Steam. Med det kan vi dele med deg våre endelige inntrykk med tittelen, etter å ha spilt et avansert spill på devs 'kontorer. Det vi imidlertid ikke visste før nå, er at tittelen vil bli utgitt med en betydelig redusert pris, til € 17,49. Med tanke på at det er en 25-manns indie-skala innsats, vil fans sikkert sette pris på den rimelige tilnærmingen.

Men i tillegg til den nevnte forhåndsvisningen, lærte vi mye mer i følgende intervju med medstifterne David Carrasco og David Tornero :

HQ

"Vi tenkte på tre aspekter", forklarer Carrasco om den ganske unike sentrale mekanikken til de såkalte blodvåpnene. "De mest spillfokuserte aspektene var 'vi vil at du alltid skal være redd' i den overlevelsesskrekk-stilen der overlevelse alltid må være øverst i tankene dine. Så vi gjorde det mer komplisert, fordi livet ditt bokstavelig talt står på spill. Og så gjør vi ammunisjonshentingen litt enklere, fordi det er det samme for alle våpnene dine, og det er litt mer forenklet: Det er livet ditt og ammunisjonen din. Så vi hjelper deg og gjør livet ditt litt mer komplisert. Men vi har også tatt for oss historien i spillet, der religion spiller en viktig rolle. Så når vi tenker på religioner, tenker vi alltid på å gi alt til guden din, gi sjelen din, blodet ditt, ofre deg selv. Så her ofrer du deg selv for å beseire din guds fiender."

Kommer du til å spille Crisol: Theatre of Idols om et par uker? Med den kommende utgivelsen av Resident Evil Requiem, Poppy Playtime Chapter 5, The 9th Charnel, I Hate This Place, Reanimal og Welcome to Doll Town, vil skrekkfans helt sikkert feire denne nye, skumle vintersesongen!