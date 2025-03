I dag, 5. mars 2025, mottar PS3 en ny oppdatering

HQ

I dag har PlayStation 3 overraskende nok fått en programvareoppdatering. Ja, ja, du leste riktig. PS3 system software update 4.92 er tilgjengelig i dag, 5. mars 2025, for alle brukere.

Men hvis du tenkte å løpe til garasjen for å hente esken du har den i, bare vent et øyeblikk. Oppdatering 4.92 medfører ingen store endringer, og ifølge de kortfattede oppdateringsnotatene på PlayStations supportside trenger du bare 200 MB plass for å installere den. Inne i oppdateringen er en ytelsesforbedringsoppdatering, som ifølge Resetera-brukeren Yohokaru inkluderer nye krypteringsnøkler for Blu-ray-plater. Uansett er det interessant å vite at det finnes minst én person i PlayStation som fortsatt jobber med PlayStation 3.

Spiller du fortsatt med PS3-en din i 2025?