I dag er det 24 år siden 11. september 2001 New York og resten av verden hedrer ofrene for det dødeligste angrepet på USA.

HQ De sier at alle husker hvor de var da hendelsene 11. september utspilte seg. I dag er det 24 år siden angrepene som rystet verden og krevde nesten 3000 menneskeliv i New York, Washington og Pennsylvania. Bildene fra den morgenen (flyene, tårnene, kaoset i gatene) har etset seg fast i det kollektive minnet. Hvert år holdes det minnemarkeringer for å hedre ofrene, de overlevende og de første innsatspersonene hvis liv ble forandret for alltid. I tillegg til seremoniene er årsdagen også en påminnelse om hvor sterkt denne dagen formet politikk, sikkerhet og hverdagsliv over hele verden. Hvor var du da hendelsene 11. september 2001 inntraff?