I dag er det 30 år siden Dayton-fredsavtalen i Bosnia ble inngått

HQ

For mange bosniere har optimismen fra 21. november 1995 bleknet. Avtalen, som ble inngått med USAs hjelp, gjorde slutt på en konflikt mellom serbere, kroater og bosniaker som hadde kostet rundt 100 000 mennesker livet, men den delte også landet i to autonome regioner: den serbiskdominerte Republika Srpska og Føderasjonen, som deles av kroater og bosniaker. Et tredelt presidentskap leder landet, men med begrenset makt.

Til tross for økonomiske fremskritt i etterkrigstiden og utsikter til EU-medlemskap, er landet fortsatt preget av korrupsjon og trege beslutningsprosesser. Uoffisielle anslag tyder på at minst 600 000 mennesker har forlatt landet i løpet av de siste 12 årene, og mange kroater i den nordlige Posavina-regionen har flyttet til Kroatia eller andre steder i EU.

"Folket har ingen økonomisk stabilitet overhodet. Situasjonen har forverret seg, ikke forbedret seg, etter Dayton", sier en innbygger (via Reuters) og peker på tomme hus som er gjenoppbygd etter krigen. Tre tiår senere er Bosnia fortsatt et land i fred, men et land som fortsatt sliter med splittelse og utfordringen med å sikre en stabil fremtid.

Det vil kanskje interessere deg: Utlendinger anklages for å ha betalt penger for å skyte på sivile fra Sarajevos åser i såkalt "snikskytterturisme" under Bosnia-krigen.