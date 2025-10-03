I dag er det 35 år siden den tyske gjenforeningen For 35 år siden ble Øst- og Vest-Tyskland offisielt én nasjon.

HQ Tyskland feirer i dag Deutsche Einheit (Tysklands gjenforening), en milepæl som førte øst og vest sammen for mer enn tre tiår siden. I den anledning gikk forbundskansler Friedrich Merz ut på sosiale medier for å dele sine bemerkninger om 35 år med tysk enhet: "35 år med tysk enhet er en grunn til å feire. Gjenforeningen var ikke en selvfølge, men et verk av modige mennesker som sto opp for frihet og demokrati. Det er fortsatt vår oppgave å komme sammen: i øst, vest, nord og sør. Vårt mangfold gjør oss sterke." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Gå i gang!