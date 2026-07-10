I dag er det lanseringsdagen for « Palworld, og her er lanseringstraileren

HQ

Nå som « Palworld har vært tilgjengelig i to og et halvt år og har nådd 40 millioner spillere, er det nesten lett å glemme at det inntil nå kun har vært mulig å spille via Early Access. I dag markerer imidlertid den offisielle 1.0-lanseringen av Pokémon med våpen, ettersom spillet nå slippes som et ferdig produkt.

Som du kanskje forventer, betyr dette at det er sluppet en lanseringstrailer, og du kan se den nedenfor. Vi likte « Palworld helt fra den opprinnelige lanseringen, og du kan lese vår anmeldelse av den tidlige Early Access-versjonen her. Siden den gang har det blitt lagt til massevis av innhold, og nesten alt har blitt ytterligere forbedret, men anmeldelsen gir deg fortsatt et godt inntrykk av hva du kan forvente.