I dag er det Anime Day, hvordan skal du feire den?

Er du en anime-fan? For tretti år siden, da noen av oss fortsatt var unge, var det mange av oss som ikke nødvendigvis kjente den ene tegnefilmen fra den andre, men det tok ikke lang tid før visse troper og mønstre i japansk animasjon ble omfavnet i større grad enn resten av vestlig animasjon. Min mor, for eksempel, ville aldri si rett ut at hun konsumerte anime, men hun kan fortelle deg at hennes favorittserie som barn var "Heidi, jenta fra Alpene", eller "3000 sjømil på jakt etter mor", eller til og med "Mazinger Z". For anime har eksistert i generasjoner og har fengslet flere generasjoner av seere. Og i dag er alle invitert til å feire World Anime Day.

Japan bestemte seg for å feire denne formen for animasjon som en hyllest til den første japanske fargeanimasjonsfilmen i full lengde, som ble lansert 22. oktober 1958. Det var Hakujaden, eller Legenden om den hvite slangen, som var basert på det tradisjonelle kinesiske eventyret.

Anime har vært en integrert del av barndommen til hundrevis av millioner av mennesker, en inspirasjon for dagens største kunstnere i andre grener som Marvel- eller DC-tegneserier (som tegneserieskaper Jorge Jiménez fortalte oss) eller tradisjonell kino og selvfølgelig i videospill (bare se dette klippet som SNK ønsker å feire det i dag). Selv nå ser de viktigste underholdningsselskapene det viktige kommersielle potensialet i å ta anime til masseunderholdning, noe som fremgår av utgivelsen på kinoer av Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Infinity Castle, årets femte mest innbringende film i verden.

Så vi i Gamereactor ønsker deg en riktig god Anime-dag. Skal du se en anime-episode eller film i dag for å feire? Fortell oss hvilken i kommentarfeltet. Og hvis du tror du er for gammel for dette, eller at dette ikke passer deg, kan du lytte til dette sporet og prøve å bite deg i tungen så du ikke blir med i koret :

