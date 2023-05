I dag er siste sjanse for å skaffe deg PlayStation Plus Collection-spillene

HQ

Siden lanseringen av PlayStation 5 har Sony tilbudt PlayStation Plus-medlemmer den såkalte PlayStation Plus Collection - en imponerende samling av 19 PlayStation 4-titler som du når som helst kan legge til i ditt digitale bibliotek. Men nå er det slutt. I dag er den aller siste dagen for å legge dem til i samlingen din før tilbudet fjernes. Så du trenger ikke å laste ned spillene for å beholde dem. Bare klikk på menyen og trykk "claim" på hvert av dem, så er de dine. Her er alle godbitene du kan skaffe deg: