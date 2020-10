I dag er siste sjansen til å kjøpe Xbox Design Lab-kontroller med rabatt

Du ser på Annonser

Med lanseringen av Xbox Series X og S tar Microsoft en pause fra Xbox Design Lab. Tjenesten kommer dog tilbake neste år, sannsynligvis med fokus på neste generasjon.

Nå minner de oss om på Twitter at i dag er siste sjansen til å kjøpe en Xbox Design Lab-kontroller, og at du kan gjøre dette med 100 kroners rabatt. Vil du gi en personlig håndkontroller til en venn i julegave, eller bare ha en selv, så er det verdt å nevne at disse Xbox One-kontrollerne funker på både PC, smarttelefoner og Xbox Series X og S også.

Surf over hit for å designe din egen kontroller.