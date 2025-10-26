"I dag kan jeg innrømme at AI kommer til å bli fremtiden", sier VFX-artist Alex Rivas

HQ

Mens mange kunstnere fortsatt vegrer seg for kunstig intelligens eller håper at det ikke blir brukt i det hele tatt i deres medium, er Alex Rivas, senior VFX-komponist hos El Ranchito VFX, klar for at det kan bli det neste steget i arbeidet hans. I en samtale med oss på San Diego Comic-Con Málaga virket Rivas sikker på at det ville bli det neste trinnet i utviklingen av VFX-teknologi.

"I dag kan jeg innrømme at AI kommer til å være fremtiden. Så det er noe vi ikke kan diskutere, det er det," sa han. "Mye av innholdet kommer til å bli gjort med AI.

La oss se hva mer AI kan gi oss i nær fremtid." Rivas la også til med hensyn til teknologien som brukes i VFX i dag, at volumetriske studioer ikke er like vanlige som de var nylig, ettersom de ikke var så nyttige som kunstnerne først trodde de ville være.

På spørsmål om han hadde eksperimentert med kunstig intelligens, sa Rivas "Ja visst, jeg tester fortsatt litt med noen få verktøy for å se hvilke muligheter vi kan få ut av dem. Det er veldig interessant, det må jeg si. Men vi er på Comic Con. Det er mange kunstnere her. Og som kunstner jeg også er, må jeg si at AI ikke kommer til å erstatte kunstnere."

Selv om det fortsatt er mye motstand mot kunstig intelligens i kunst, film og andre medier, finnes det de som er villige til å akseptere bruken av kunstig intelligens, så lenge de ikke blir erstattet i prosessen. Sjekk ut hele samtalen vår med Alex Rivas for detaljer om arbeidet hans med Game of Thrones, Stranger Things og mer.