I dag kommer den andre utgaven av Devolver Delayed

I fjor, og med tanke på at de ikke ville være i stand til å levere flere av de lovede utgivelsene i det overfylte 2023, kom utgiveren Devolver Digital på den uvanlige ideen om å holde et online arrangement der de skulle bekrefte alle forsinkelsene som skulle til 2024 på en morsom måte og samtidig tjene til å minne mange spillere på at disse spillene fortsatt var på vei. Og i sin vanlige humoristiske tone kalte de arrangementet Devolver Delayed.

2024 kommer til å fortsette med samme idé, og et nytt Devolver Delayed er annonsert til i dag, 27. november, kl. 19:00 CET. Du kan følge den muntert dårlige nyhetssendingen på Devolvers offisielle YouTube-kanal her.

Og hvis du ikke kan se den, ikke bekymre deg. Vi skal prøve å gi deg spillforsinkelsene i en litt festlig tone i en oppsummering av arrangementet her på Gamereactor. Og som mottoet for arrangementet sier: "Never get your hopes up".