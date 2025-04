I dag var en forferdelig dag for japanske spillselskaper på børsen

HQ

Hvis du har fulgt aksjemarkedene rundt om i Europa i dag, og for den saks skyld de siste ukene, vil du vite at kursene stort sett har lignet bratte nedoverbakker med røde tall etter at USA innførte skyhøye tollsatser. Enda verre har det vært i Asia, der Kina i helgen kunngjorde at de vil svare med egne tollsatser, og spillselskapene har dessverre blitt hardt rammet av konsekvensene av handelskrigen.

Som Wccftech nå skriver, har de asiatiske børsene holdt stengt mandag, og giganter som Nintendo, Sega og Sony har falt kraftig. Verst har det gått ut over Sony, som har mistet 10,04 % av sin markedsverdi på én enkelt dag. De produserer det meste av elektronikken sin utenfor USA og er naturlig nok hardt rammet.

Men selv en pengemaskin som Nintendo slipper ikke unna, med et fall på 7,85 %, og mye av bekymringen kommer naturlig nok fra Switch 2, som har lansering 5. juni. Nintendo stoppet forhåndsbestillinger av konsollen i USA på fredag, og risikoen er at den må økes i pris der. Slik så det ellers ut :



Koei Tecmo -7,63



Bandai Namco -7,37 prosent



Sega -7,29



Capcom -6,61



Square Enix -5,62



Konami -5,19



Vi vet ikke hvordan dette vil ende, og det er en åpenbar risiko for at det vil fortsette i lang tid med høyere priser for alle som resultat.