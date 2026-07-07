I dagens episode av « Gamereactor -showet» diskuterer vi «Xbox-omstarten»

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I går fikk vi endelig svar på mange av våre viktigste spørsmål om fremtiden til Xbox-merket da Asha Sharma delte et omfattende brev som kunngjorde over 3 200 nedbemanninger, at studioer skal selges eller få lov til å bli uavhengige, en endring i ledelsen og filosofien på tvers av hele Microsofts spillavdeling, og mer. Det er unødvendig å si at dette førte til en del overskrifter.

Derfor har vi, i forbindelse med denne ukens The Gamereactor Show, spilt inn en episode tidligere enn vanlig for å sette søkelyset på denne store utviklingen, der Alex og jeg snakker om nedbemanningene, de planlagte endringene, hvordan dette vil påvirke Xbox i fremtiden, og diskuterer hvert element mer inngående. Vi tar oss også litt tid til å snakke om PlayStation-nyhetene og hva det til slutt vil bety å kutte ut støtten for fysiske medier.

Sjekk ut den 97. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på din foretrukne podkasttjeneste, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.