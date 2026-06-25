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Star Fox

I dagens Gr Live skal vi gjøre barrel rolls i Star Fox

Den ikoniske antropomorfiske helten har fått et nytt utseende i remasteren til Nintendo Switch 2.

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Star Fox (Switch 2)

Star Fox (Switch 2)

From 599.00 NOK at 17 stores
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Det er lenge, lenge siden vi fikk et nytt Star Fox-spill, men da Fox McCloud selv dukket opp i The Super Mario Galaxy Movie fikk mange fans håp om at noe var på vei. Selv om Star Fox for Nintendo Switch 2 ikke akkurat er en helt ny opplevelse, er det en frisk tilnærming til en gammel klassiker.

Star Fox for Nintendo Switch 2 er en nyinnspilling av Nintendo 64-suksessen Lylat Wars. Dr. Andross har planer om å ta over Lylat-systemet, og det er opp til Fox og hans medflygere å stoppe ham. Vi skal sveve over en rekke forskjellige planeter, suse rundt i jagerflyet vårt, utføre alle slags triks og sende Andross på flukt.

Som vanlig starter vi streamingen av Star Fox kl. 17, og du finner oss som alltid på GR Live-hjemmesiden, samt på våre sider på YouTube, Facebook og Twitch. Hvis du vurderer å kjøpe « Star Fox » selv, kan du lese vår strålende anmeldelse her.

Star Fox

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"Du har gjort faren din stolt, Fox!" Nintendo finner Capcom-inspirasjonen hos Velan Studios og lanserer sitt beste remake til dags dato.



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