I dagens GR Live skal vi lage magi og kjempe mot monstre i « Echoes of Mystralia

Det er nesten et år siden Hades II ble lansert i versjon 1.0, og hvis du har lengtet etter å komme tilbake til fartsfylt roguelite-action sett ovenfra, vil Echoes of Mystralia helt sikkert fylle det tomrommet.

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I Borealys Games' andre utflukt til Mystralia-universet spiller du som Mazarim, en Watcher som har til oppgave å beskytte verdens minner. På reisen gjennom spillets gjennomspillinger vil du møte vennlige og uvennlige ansikter, samle opp magi og kombinere dem for å oppnå ødeleggende effekter.

Hvis du vil se litt av dette Hades-lignende roguelite-eventyret med egne øyne, kan du bli med på streamingen vår i den nyeste utgaven av GR Live. Vi starter til vanlig kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og du kan se med fra GR Live-hjemmesiden eller på våre sider på YouTube, Twitch og Facebook.