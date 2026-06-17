I dagens GR Live skal vi spille « And Roger »

Du har kanskje gått glipp av det, siden det er et ganske lite indie-spill, men under den siste prisutdelingssesongen havnet TearyHand Studio på mange shortlister for sin nyeste visuelle romanopplevelse, And Roger. Spillet ble en stor suksess blant kritikerne for sin utforskning av psykisk helse og psykiske lidelser, og til tross for at det er et ganske lite prosjekt (med en svært rimelig prislapp), havnet prosjektet blant noen av de beste de siste 12 månedene i indie-miljøet.

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Siden « And Roger » lanseres på Switch i dag, tenkte vi at det ikke finnes noe bedre tidspunkt å fordype seg i dette indieprosjektet, og derfor setter vi spillet i fokus i dagens GR Live.

Fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, som vanlig, skal jeg være programleder og spille gjennom en time med « And Roger » (som utgjør størstedelen av selve spillet) – alt på GR Live-hjemmesiden.