I dagens GR Live skal vi spille «Assassin's Creed: Black Flag Resynced»

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Tiden er endelig kommet for at Assassin's Creed: Black Flag Resynced skal gjøre sin entré. Om veldig, veldig kort tid vil vi kunne fortelle dere om opplevelsen vår med spillet i en egen anmeldelse, og dere vil da kunne oppleve Edward Kenways nye eventyr selv på PC, PS5 og Xbox Series X/S i morgen når den fullstendige lanseringen finner sted på disse tidspunktene.

Men vi skal også dykke ned i spillet litt tidligere i ettermiddag, da vi skal ha Black Flag Resynced som tema for dagens GR Live-stream, hvor jeg, fra den vanlige tiden kl. 16:00 BST/17:00 CEST, vil jeg være programleder og spille gjennom den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å få en tidlig smakebit av den etterlengtede nyinnspillingen, og følg med for vår kommende anmeldelse.