I dagens GR Live skal vi spille « Beast of Reincarnation

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I dag er en stor dag for Game Freak, da utvikleren som er kjent for Pokémon-spillene, nå prøver seg på et helt annet prosjekt. Game Freak beveger seg bort fra å fange skapninger og utforsker nå action-RPG-sjangeren, i form av det ambisiøse spillet Beast of Reincarnation.

Nå som spillet er tilgjengelig på PC, PS5 og Xbox Series X/S (og til og med inkludert i Game Pass fra lanseringsdagen), skal vi spille « Beast of Reincarnation i dagens episode av GR Live. Fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, som vanlig, skal jeg være programleder og spille gjennom den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden.

Og hvis du vil vite mer om « Beast of Reincarnation, må du ikke gå glipp av vår dedikerte og grundige analyse av spillet, der vi belyser hvorfor du kanskje bør ta en titt på dette ganske slående spillet.