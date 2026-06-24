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Dark Scrolls

I dagens GR Live skal vi spille Dark Scrolls

Bli med oss når vi tar en titt på det nyeste prosjektet fra Doinksoft.

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Vi er tilbake med en ny GR Live i ettermiddag, hvor vi skal trekke oss unna den brennende sommersolen for i stedet å ta en titt på Doinksofts nyeste indie-innovasjon. Spillet, som heter Dark Scrolls, er et fantasy-inspirert actionplattformspill med roguelite-progresjon, og handler om å bruke forskjellige karakterer til å overvinne krevende utfordringer og finne hemmeligheter underveis.

Med dette sagt vil jeg, fra den vanlige tiden kl. 17 være programleder og spille gjennom den første timen av Dark Scrolls på GR Live-hjemmesiden.

Husk å stikke innom for å få en smak av spillet, og hvis du vil vite mer om Dark Scrolls må du ikke gå glipp av vår dedikerte og detaljerte anmeldelse av spillet.

Dark Scrolls

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Dark ScrollsScore

Dark Scrolls
ANMELDELSE. Skrevet av Muris Mulisic

Dark Scrolls viser tydelig hvilke spill det har hentet inspirasjon fra, men kan det overgå de beste i sjangrene?



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