I dagens GR Live skal vi spille « Duskfade

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Det er tid for en ny episode av GR Live, og i ettermiddag skal vi igjen ta en titt på et nytt spill som snart kommer ut, denne gangen nærmere bestemt 3D-plattformspillet « Duskfade.

Dette er et prosjekt fra utvikleren Weird Beluga, og det er et spill inspirert av plattformspillenes gullalder, som var vanlig rundt PlayStation 2-tiden. Spillet følger helten Zirian mens han utforsker en rekke unike nivåer og miljøer, samtidig som han kjemper seg gjennom fiender i «Kingdom Hearts»-lignende kamper – alt i et forsøk på å finne og redde søsteren som er blitt bortført.

For å se om « Duskfade er spillet for deg, kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 16:00 BST/17:00 CEST, der jeg skal spille meg gjennom den første timen av spillet.