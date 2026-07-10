I dagens GR Live skal vi spille « Flask

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Gjennom mystiske portaler har gobliner invadert vår fantasiverden i « Flask. Bare alkymistene er villige til å stå imot trusselen som kommer gjennom portalene, og kjøre sine fancy tårn inn i bruddene. Siden luften i goblinriket er giftig, stoler alkymistene på at homunculiene deres skal gjøre det meste av det skitne arbeidet for dem.

Dette er den merkelige og fantastiske oppsettet til Flask, et nytt roguelite-autobattler-spill som kombinerer mye av det vi kjenner og elsker ved sjangeren med en skikkelig kul kunststil for å skape noe like smakfullt som vi forestiller oss at potionene homunculiene våre drikker er. Foreløpig er det bare demoen som er tilgjengelig, men siden den inneholder alle spillbare karakterene og muligheten til å fullføre hele gjennomspillinger, føles det mer som en forsmak på hele opplevelsen enn en liten smakebit som er laget for å holde interessen oppe.

Vi skal se hvor langt vi kan komme i « Flask på dagens GR Live, som som alltid vil bli strømmet fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST og kan følges på GR Live-hjemmesiden, eller på våre YouTube-, Twitch- og Facebook-sider.