I dagens GR Live skal vi spille « Halo: Campaign Evolved

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Tiden er kommet for å oppleve det første eventyret med Master Chief på nytt. Den ikoniske historien i Halo: Combat Evolved har blitt gjenskapt nok en gang, og denne gangen er det en fullskala og flott nyversjon laget med Unreal Engine 5.

Selv om vi nylig fortalte dere alt om opplevelsen vår med spillet i vår dedikerte anmeldelse, kan dere bli med oss senere hvis dere lurer på om « Halo: Campaign Evolved er verdt pengene, da vi gjør spillet til temaet for dagens GR Live.

Fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, som vanlig, skal jeg være programleder og spille gjennom den første timen av « Halo: Campaign Evolved, alt på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å få en smak av intense skuddvekslinger og action på Ringworld.