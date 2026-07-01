I dagens GR Live skal vi spille « Momento »
Bli med oss når vi opplever en historie som strekker seg over et helt liv.
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Vi er tilbake med en ny episode av GR Live i dag, hvor jeg fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST, som vanlig, skal være programleder og sjekke ut den første timen av Fat Alien Cat og Nomo Studios « Momento », alt på GR Live-hjemmesiden.
Dette spillet regnes som et koselig rominnredningsspill, men den store vrien er at gjenstandene du plasserer og valgene du tar, til slutt utspiller seg i løpet av et helt liv og former historien på særegne og interessante måter.
Etter en «shadow drop» på PC tidlig i juni, hadde «Memento» nylig premiere på PlayStation 5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 1 og 2. Så hvis du er interessert i hva spillet har å by på, kan du spille « Momento » på en rekke plattformer allerede nå.