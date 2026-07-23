I dagens GR Live skal vi spille « Splatoon Raiders

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I dag er vi et barn, og vi er en blekksprut igjen, når vi sjekker ut Nintendos nyeste utgivelse i Splatoon-serien, der vi bytter ut PvP-malingskamp med en mer PvE-sentrert opplevelse, som tar oss med til en rekke øyer der vi må samle så mye bytte som mulig.

Når Shiver, Frye og Big Man finner seg strandet på Spirhalite-øyene, må Mekanikeren (spilleren) hjelpe dem med å finne veien hjem. De har imidlertid ikke tenkt å dra hjem tomhendte, og vil spore opp hver eneste skatt de kan finne mens de utforsker disse landområdene som er infisert av Salmonider.

Hvis du vil se oss kjempe oss gjennom horder av Salmonider, og oppgradere våpnene og basen vår etter hvert oppdrag, så sjekk ut dagens GR Live til vanlig starttid kl. 16:00 BST/17:00 CEST. Du finner oss på YouTube, Twitch, Facebook og selve GR Live-hjemmesiden. I mellomtiden kan du lese anmeldelsen vår av « Splatoon Raiders her.