I dagens GR Live skal vi spille « Tears of Metal

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«De kan ta livene våre, men de vil aldri ta friheten vår!» Vi skal hente frem vår indre Braveheart senere i ettermiddag når vi retter oppmerksomheten mot Paper Cult sin uavhengige hack-and-slash-tittel Tears of Metal, for å markere at prosjektet lanseres i Early Access.

I dette spillet kler spillerne seg ut som en skotsk kriger med oppdraget å bekjempe horder av fiender, med det endelige målet å gjenerobre øya fra de hensynsløse inntrengerne. Målet er å bli stadig mektigere og sterkere, samle de skotske bataljonene og deretter kaste seg hodestups inn i kampen, og etterlate blod og lemlestelse i vårt kjølvann.

Tears of Metal Spillet starter offisielt sin Early Access-reise kl. 16:00 BST/17:00 CEST i dag, 22. juli, og det er også akkurat da vi skal hoppe inn i spillets første time på GR Live-hjemmesiden. Husk å stikke innom for å bli med meg når jeg fører krig mot hedninger og inntrengere.