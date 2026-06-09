I dagens GR Live tar vi en nærmere titt på merkelige vesener i Yoshi and the Mysterious Book

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Når Bowser Jr.s siste skumle plan fører til at en levende, enorm bok krasjer ned på Yoshis øy, og han ber de fargerike reptilene om hjelp til å merke alle skapningene inni den, er det selvfølgelig klart at de stiller opp. Slik er Yoshi-ene bare, og heldigvis ligger det i deres natur å være hjelpsomme, ellers ville vi ikke hatt « Yoshi and the Mysterious Book » å spille.

Spillet tar en av de få Yoshiene med inn i boka, slik at du kan vandre rundt i et plattformnivå, identifisere skapninger ved å gi dem ditt eget navn eller et navn boka har funnet på, og få stjerner for hver detalj du oppdager. Det er et koselig lite plattformspill rettet mot et yngre publikum, men det kan likevel være veldig gøy for spillere i alle aldre. Les anmeldelsen vår her for mer detaljert informasjon om spillet.

Etter dagens Nintendo Direct hopper vi på vår Switch 2 og kaster oss inn i Yoshi and the Mysterious Book. Som alltid finner du streamen vår på GR Live-hjemmesiden, samt på våre YouTube-, Twitch- og Facebook-sider. Vi streamer fra vanlig tid kl. 17.