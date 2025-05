V tar en kveldstur i The Midnight Walk i dagens GR Live

HQ

Moonhood Studios' nye eventyrspill, The Midnight Walk, slippes i dag, og hvis du ikke vil gå den mørke stien alene, kan du bli med på strømmingen vår når vi spiller gjennom spillet på dagens GR Live.

The Midnight Walk er et stilisert leiremasjonseventyr, der du spiller som en Burnt One, et vesen med makt til å gjenopprette ild og lys i verden og gjenopplive skapningene i den. Bortsett fra de ekle krypene som vil sluke deg, selvfølgelig.

The Midnight Walk blander kos og uhygge, og gir oss gåter og skrekk i massevis. Se gjennomspillingen vår til vanlig kl. 17, hvor du kan finne oss på YouTube, Facebook, Twitch og selvfølgelig på GR Live-hjemmesiden. Hold også utkikk etter anmeldelsen vår som går live senere i dag.