I dagens GR Live vender vi tilbake til « Destiny 2 » for siste gang
Den siste oppdateringen for Bungies langvarige spill er her, og vi markerer anledningen ved å vende tilbake til prosjektet for siste gang.
Dagen har endelig kommet for å begynne å si farvel til Destiny 2. Selv om serverne vil forbli aktive i lang tid fremover, vil Bungie ikke lenger introdusere nytt innhold til sitt langvarige sci-fi-epos, ettersom den store Moments of Triumph-oppdateringen nå offisielt har kommet.
Det er en enorm oppdatering som har brakt massevis av virkelig spennende innhold til spillet, nesten som om Bungies utviklere har fått fritt spillerom til å gjøre hva de vil med prosjektet, ettersom denne gratis og siste oppdateringen bringer følgende tillegg/endringer til Destiny 2.
- Direktørens tilbakekomst
- Oppdateringer av destinasjoner og patruljer
- Forvrengte destinasjoner
- Omlegging av portalen
- Forbedring av Gambit
- Rotasjoner i Crucible-spillelisten
- Tungere og mer metallisk
- Sparrow Racing League er tilbake
- Oppgradering av våpennivå
- Katalysatorer for eksotiske våpen
- Forbedring av våpenproduksjon
- Oppdateringer av våpensandkassen
- Artefakter og Anti-Champion
- Oppdateringer av forhandlere
- Stem inn hvor som helst
- Oppdatering av PvP-angrepsteam
- Oppdatering av Pantheon og RAD
- Kosmetikk, lyse engrammer, lys støv og utvidet utvalg av eksotiske rustningspynt
- Forhåndsvisning av evner
- Forhåndsvisning av rustning
- Belønninger fra Monument of Triumph
- Destiny 2: Samlingen
- Oppdateringsnotater for versjon 9.7.0
Med alt dette i tankene skal jeg i dagens GR Live være programleder og returnere til « Destiny 2 » for det som helt sikkert er siste gang. Det stemmer, fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST hopper jeg tilbake inn i Bungies actionspill, trer inn i skoene til en Guardian som er nesten 12 år gammel (etter å ha blitt opprettet i Destiny 1), og bruke litt tid på å plyndre, skyte og bare generelt sette pris på spillet som det var. Sørg for å bli med meg via GR Live-hjemmesiden for en times minnerik moro.