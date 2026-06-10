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Destiny 2

I dagens GR Live vender vi tilbake til « Destiny 2 » for siste gang

Den siste oppdateringen for Bungies langvarige spill er her, og vi markerer anledningen ved å vende tilbake til prosjektet for siste gang.

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Dagen har endelig kommet for å begynne å si farvel til Destiny 2. Selv om serverne vil forbli aktive i lang tid fremover, vil Bungie ikke lenger introdusere nytt innhold til sitt langvarige sci-fi-epos, ettersom den store Moments of Triumph-oppdateringen nå offisielt har kommet.

Det er en enorm oppdatering som har brakt massevis av virkelig spennende innhold til spillet, nesten som om Bungies utviklere har fått fritt spillerom til å gjøre hva de vil med prosjektet, ettersom denne gratis og siste oppdateringen bringer følgende tillegg/endringer til Destiny 2.


  • Direktørens tilbakekomst

  • Oppdateringer av destinasjoner og patruljer

  • Forvrengte destinasjoner

  • Omlegging av portalen

  • Forbedring av Gambit

  • Rotasjoner i Crucible-spillelisten

  • Tungere og mer metallisk

  • Sparrow Racing League er tilbake

  • Oppgradering av våpennivå

  • Katalysatorer for eksotiske våpen

  • Forbedring av våpenproduksjon

  • Oppdateringer av våpensandkassen

  • Artefakter og Anti-Champion

  • Oppdateringer av forhandlere

  • Stem inn hvor som helst

  • Oppdatering av PvP-angrepsteam

  • Oppdatering av Pantheon og RAD

  • Kosmetikk, lyse engrammer, lys støv og utvidet utvalg av eksotiske rustningspynt

  • Forhåndsvisning av evner

  • Forhåndsvisning av rustning

  • Belønninger fra Monument of Triumph

  • Destiny 2: Samlingen

  • Oppdateringsnotater for versjon 9.7.0

Med alt dette i tankene skal jeg i dagens GR Live være programleder og returnere til « Destiny 2 » for det som helt sikkert er siste gang. Det stemmer, fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST hopper jeg tilbake inn i Bungies actionspill, trer inn i skoene til en Guardian som er nesten 12 år gammel (etter å ha blitt opprettet i Destiny 1), og bruke litt tid på å plyndre, skyte og bare generelt sette pris på spillet som det var. Sørg for å bli med meg via GR Live-hjemmesiden for en times minnerik moro.

Destiny 2

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