I dagens GR Live vender vi tilbake til « Destiny 2 » for siste gang

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Dagen har endelig kommet for å begynne å si farvel til Destiny 2. Selv om serverne vil forbli aktive i lang tid fremover, vil Bungie ikke lenger introdusere nytt innhold til sitt langvarige sci-fi-epos, ettersom den store Moments of Triumph-oppdateringen nå offisielt har kommet.

Det er en enorm oppdatering som har brakt massevis av virkelig spennende innhold til spillet, nesten som om Bungies utviklere har fått fritt spillerom til å gjøre hva de vil med prosjektet, ettersom denne gratis og siste oppdateringen bringer følgende tillegg/endringer til Destiny 2.



Direktørens tilbakekomst



Oppdateringer av destinasjoner og patruljer



Forvrengte destinasjoner



Omlegging av portalen



Forbedring av Gambit



Rotasjoner i Crucible-spillelisten



Tungere og mer metallisk



Sparrow Racing League er tilbake



Oppgradering av våpennivå



Katalysatorer for eksotiske våpen



Forbedring av våpenproduksjon



Oppdateringer av våpensandkassen



Artefakter og Anti-Champion



Oppdateringer av forhandlere



Stem inn hvor som helst



Oppdatering av PvP-angrepsteam



Oppdatering av Pantheon og RAD



Kosmetikk, lyse engrammer, lys støv og utvidet utvalg av eksotiske rustningspynt



Forhåndsvisning av evner



Forhåndsvisning av rustning



Belønninger fra Monument of Triumph



Destiny 2: Samlingen



Oppdateringsnotater for versjon 9.7.0



Med alt dette i tankene skal jeg i dagens GR Live være programleder og returnere til « Destiny 2 » for det som helt sikkert er siste gang. Det stemmer, fra kl. 16:00 BST/17:00 CEST hopper jeg tilbake inn i Bungies actionspill, trer inn i skoene til en Guardian som er nesten 12 år gammel (etter å ha blitt opprettet i Destiny 1), og bruke litt tid på å plyndre, skyte og bare generelt sette pris på spillet som det var. Sørg for å bli med meg via GR Live-hjemmesiden for en times minnerik moro.