I Davos minner Zelenskij Europa om Russland: "Kom deg ut av Grønlands-modus" og ta ansvar

HQ

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij holdt en flammende tale på World Economic Forum i Davos torsdag, der han beskyldte europeiske ledere for å forbli i "Grønlandsmodus" og vente på instruksjoner fra USAs president Donald Trump i stedet for å ta avgjørende grep om Ukraina og andre geopolitiske kriser. Hans uttalelser kom mens kontinentet slet med ettervirkningene av Trumps ambisjoner for Grønland og hans nylige rammeavtale som gir USA utvidet tilgang til den arktiske øya.

"Så sent som i fjor, her i Davos, avsluttet jeg talen min med ordene "Europa må vite hvordan det skal forsvare seg selv"," sa Zelensky. "Et år har gått, og ingenting har endret seg. Europa er fortsatt i Grønland-modus: Kanskje noen et eller annet sted vil gjøre noe." Presidentens spissformulerte ord understreket hans frustrasjon over det han mener er Europas selvtilfredshet, selv om Ukraina fortsatt må tåle russiske angrep som har kuttet strøm og oppvarming i store byer i løpet av den harde vinteren.

Zelensky oppfordret Europa til å innta en mer muskuløs holdning overfor Russland, og oppfordret NATO-medlemmene til å styrke sitt forsvar og rette skyggetankerflåtene som bidrar til å finansiere Moskvas krigsmaskin. Han kritiserte også symbolske gester som å sende tropper til Grønland, og stilte spørsmål ved den strategiske verdien og budskapet det sender til Russland, Kina og Danmark. "Hvis Putin bestemmer seg for å innta Litauen eller angripe Polen, hvem vil da svare?" spurte han. "Akkurat nå eksisterer NATO takket være troen på at USA vil handle ... men hva om de ikke gjør det?"

Til tross for sin kritikk av Europa unngikk Zelensky forsiktig å angripe Trump direkte, selv om USAs president sendte utsendingen Steve Witkoff til Moskva for å fremme de fastlåste fredssamtalene med Vladimir Putin. Zelensky anerkjente verdien av dialog, men understreket at enhver deltakelse i initiativer som Trumps nyopprettede Board of Peace bare ville være mulig når krigen er over, og påpekte at det er umulig å sitte sammen med Russland eller dets allierte Hviterussland i slike fora.

Zelenskij bekreftet at Ukraina, Russland og USA vil avholde trilaterale samtaler i Abu Dhabi denne helgen, de første siden Russlands invasjon i 2022. Selv om han dempet forventningene og oppfordret Russland til å være kompromissvillig, uttrykte han et forsiktig håp. "Vi får se hva resultatet blir. Det er bedre enn å ikke ha noen form for dialog," sa han, og understreket dermed hvor mye som står på spill for både Europa og Ukraina i et ustabilt øyeblikk for det transatlantiske diplomatiet.