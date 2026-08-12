I den 99. episoden av « Gamereactor Show» ser vi frem mot Gamescom

HQ

Om mindre enn to uker er det tid for Gamescom Opening Night Live, da det neste showet med Geoff Keighley som programleder skal holdes i Tyskland 25. august. Med dette i vente er vi tilbake med en ny episode av «The Gamereactor Show», der fokuset er på alt som har med Gamescom og ONL å gjøre, og hva vi forventer oss av det.

Vi ser frem mot det etterlengtede showet for å snakke om hva vi vet vil være med i sendingen, hva vi forventer å se, og selvfølgelig også våre latterlige og helt sprø håp og drømmer for showet.

Sørg for å sjekke ut den 99. episoden av programmet nedenfor for å høre Alex’ og mine fullstendige tanker og meninger, eller gå til din favorittpodcasttjeneste for å lytte til den der, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.