I den nye traileren til Dragon Ball Xenoverse 3 får vi utforske West City

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Dragon Ball Xenoverse 3 har sluppet en ny gameplay-trailer som gir oss et innblikk i premissene til det futuristiske spillet, samt noen av karakterene vi vil møte og omgivelsene vi skal utforske. Som vi allerede visste, sender dette spillet oss langt, langt inn i fremtiden i Dragon Ball-universet, men det betyr ikke at vi ikke vil se noen kjente ansikter.

Brett, for eksempel, ser ut som en etterkommer av Yamcha om jeg noen gang har sett en, og selv når vi ikke snakker om slektstrærne til elskede karakterer, hjelper Gamma 1 oss, akkurat som den eneste ene Bulma. Selvfølgelig er det også mange nye ansikter å se, ettersom vi melder oss inn ved West City-universitetet for å lære mer om verden rundt oss og få rikelig med kamperfaring også.

I kampene kan hovedpersonen vår vekke en forbindelse med helter fra fortiden, forvandle seg til dem og bruke deres evner i en kort stund. Vi ser Trunks, Piccolo, Krillin, Tien og Vegeta utføre noen ikoniske trekk, og så topper vi selvfølgelig det hele med at hovedhelten vår blir Super Saiyan.

Sjekk ut traileren selv nedenfor: