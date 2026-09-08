I den nye traileren til « Godzilla Minus Zero, som er filmet i IMAX, får vi et glimt av en rival til Godzilla

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Godzilla brøler igjen om to måneder: Toho har sluppet den nye traileren til « Godzilla Minus Zero, den direkte oppfølgeren til den prisbelønte Godzilla Minus One fra 2023, som av mange regnes som den beste Godzilla-filmen gjennom tidene, og med samme rollebesetning, inkludert Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Hidetaka Yoshioka, Yuki Yamada, Kuranosuke Sasaki og Sakura Ando.

Etter den overveldende kommersielle suksessen til *Minus One* er * Godzilla Minus Zero * filmet med IMAX-kameraer – den første Godzilla-filmen som er filmet i dette formatet. Filmen forventes å ha premiere 3. november i Japan og 6. november over hele verden.

Den nye traileren viser en visuell stil som ligner svært mye på den forrige filmen, ettersom handlingen utspiller seg i 1949, to år etter Godzillas angrep på et etterkrigs-Tokyo. Mens «Minus One» gjenspeilte den katastrofale tilstanden Japan befant seg i etter andre verdenskrig og det første Godzilla-angrepet, lover «Godzilla Minus One» enda flere katastrofer... og det ser ut til at et nytt monster vil dukke opp og kjempe mot Gojira: se på den pipelyden og lynene på slutten av den nye «Godzilla Minus One»-traileren.