I den nyeste episoden av « Gamereactor Show» diskuterer vi de første kandidatene til tittelen «Årets spill
Resident Evil Requiem, Esoteric Ebb, Forza Horizon 6, Crimson Desert, Mixtape... Hvilke spill har kommet med på listen vår?
Det har vært en ganske rolig uke i videospillverdenen nå som sommerstilleperioden har satt inn. Siden det skjer færre store nyheter og begivenheter, har vi bestemt oss for å bruke den siste episoden av The Gamereactor Show som plattform for å sette søkelyset på våre nåværende kandidater til Årets spill, med valg basert på titler som har blitt lansert så langt i år.
Alex og jeg trekker frem hvilke spill som har imponert oss mest i år, det være seg «Resident Evil Requiem», «Esoteric Ebb», «007 First Light», «Lego Batman: Legacy of the Dark Knight», «Crimson Desert», «Mixtape», «Forza Horizon 6» – listen fortsetter. Vi forklarer hvorfor et spill bør være en kandidat til Årets spill, og på samme måte hvorfor noen sannsynligvis ikke bør være det – alt med det forbeholdet at ting vil endre seg betydelig i de kaotiske månedene som ligger foran oss.
Sjekk ut den 98. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller hos din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.