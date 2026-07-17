I den nyeste episoden av « Gamereactor Show» diskuterer vi de første kandidatene til tittelen «Årets spill

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Det har vært en ganske rolig uke i videospillverdenen nå som sommerstilleperioden har satt inn. Siden det skjer færre store nyheter og begivenheter, har vi bestemt oss for å bruke den siste episoden av The Gamereactor Show som plattform for å sette søkelyset på våre nåværende kandidater til Årets spill, med valg basert på titler som har blitt lansert så langt i år.

Alex og jeg trekker frem hvilke spill som har imponert oss mest i år, det være seg «Resident Evil Requiem», «Esoteric Ebb», «007 First Light», «Lego Batman: Legacy of the Dark Knight», «Crimson Desert», «Mixtape», «Forza Horizon 6» – listen fortsetter. Vi forklarer hvorfor et spill bør være en kandidat til Årets spill, og på samme måte hvorfor noen sannsynligvis ikke bør være det – alt med det forbeholdet at ting vil endre seg betydelig i de kaotiske månedene som ligger foran oss.

Sjekk ut den 98. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller hos din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.