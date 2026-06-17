I Disneys trailer til « Hexed » blir vi tatt med inn i den magiske verdenen til Hexe

Disneys « Hexed » har sluppet sin første teasertrailer, som gir oss et innblikk i den nye magiske coming-of-age-historien fra den legendariske animatøren. I filmen følger vi en jente ved navn Billie, spilt av Hailee Steinfeld, som oppdager at hun har magiske krefter.

Siden hun ikke helt klarer å kontrollere disse kreftene, ender Billie opp med å bli utvist fra skolen, til stor fortvilelse for moren hennes, Alice, spilt av Rashida Jones. Billie vet imidlertid nå at hun har krefter, og ønsker å bruke dem. Til slutt finner hun på soverommet sitt en måte å åpne en dør til Hexe, heksenes verden.

Der finner Billie en plass for seg selv, men det ser ut til at hun kanskje ikke vil være velkommen der for alltid. I traileren ser vi henne i kamp mot noen plagsomme hekser, og i beskrivelsen får vi vite at hennes families historie kan føre til en varig forandring i Hexe-verdenen.