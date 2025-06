I et nytt Game of Thrones RTS kan du avgjøre hvem som vinner krigen om Westeros

Geoff Keighley teaset for at det var et nytt RTS i en av de største fantasy-franchisene som finnes, og vi er ganske sikre på at han traff spikeren på hodet. Game of Thrones: War for Westeros lar spillerne ta kontroll over en rekke hærer for å avgjøre skjebnen til de syv kongerikene.

I filmtraileren så vi Jon Snow kjempe mot Night King, Dany sveve ned på toppen av en drage og brenne både hærene i nord og de udøde, før Jaime og Lannisters kommer inn for å ta alle sammen.

The Night King vinner duellen mot Jon, og viser hvordan du kan forme Westeros' fremtid. RTS-spillet kom ikke med noen lanseringsdato, men vi håper å snart få se mer om hvordan spillet faktisk spilles.