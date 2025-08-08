I Finland finnes det bibliotek der du ikke kan gå inn med skoene på

HQ

Ifølge finske YLE er det nå flere bibliotek i Finland der det er forbudt å gå inn med sko på. Du må enten ta av deg skoene eller legge små plastposer på føttene under besøket.

Den lokale bibliotekaren Sylvia Jänis Veini i Rovaniemi sier at denne nye politikken har blitt "ganske godt mottatt". Noen har spurt hvorfor biblioteket er skofritt. Logikken er at biblioteket ligger i samme bygning som en skole og en barnehage. På denne måten er det lettere å holde rent i alle lokalene.

I Joensuu har det derimot vært skofrie bibliotek siden 2018, og det har blitt flere slike i området siden. I begynnelsen var det problemer fordi folk ikke forsto at de måtte ta av seg skoene eller legge plastposer på føttene. I dag respekterer folk generelt den skofrie regelen.

Direktør Juha Manninen i Finlands bibliotekforening sier at de skofrie bibliotekene ofte ligger i samme bygning som andre attraksjoner, for eksempel skoler. Det finnes ingen statistikk over hvor vanlig det egentlig er med skofrie bibliotek i Finland.

Kunne du tenke deg å gjøre forretninger i et skofritt bibliotek?