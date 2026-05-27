I fjor falt avskogingen i Brasil til det laveste nivået siden 2019

Som rapportert av France 24 og YLE, falt avskogingen i Brasil i 2025 til sitt laveste nivå siden 2019.

I 2025 mistet Brasil 9 850 kvadratkilometer av sine opprinnelige skoger. Det avskogede området er imidlertid 20,6 prosent mindre enn året før. Og i regnskogen i Amazonas gikk avskogingen ned med 23,5 prosent. Avskogingen i Brasil gjøres for å utvide landbruket.

Et skogkartleggingssamfunn MapBiomas minner oss fortsatt om at fem trær hugges ned hvert sekund i regnskogen. Men denne statistikken tar ikke hensyn til avskoging forårsaket av skogbranner, som bare utgjorde en liten andel i 2025, mens i 2024 var skogbrannene svært omfattende.

Brasils president Lula da Silva har gjort stans i avskogingen til en topprioritet i sin politikk. Under hans ledelse har overvåkingen av og straffen for ulovlig hogst blitt skjerpet.