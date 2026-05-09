I forkant av Brand New Day, Spider-Man, Punisher, og Hulk vil kollidere i en begrenset tegneserieserie

Da Deadpool & Wolverine kom på kino sommeren 2024, ble filmen ledsaget av en tegneserieserie med Wolverine i hovedrollen, som skulle føles kjent, men som til syvende og sist fortalte en historie som var atskilt fra hovedhandlingene i Marvel Cinematic Universe. Med Spider-Man: Brand New Day i horisonten kan vi snart forvente at en lignende situasjon vil oppstå for Spider-Man, Hulk og Punisher.

Marvel Comics har avslørt Spider-Man: Long Way Home, som anses som et "nådeløst oppgjør" mellom Spider, Punisher og Hulk, en historie som "tilbyr gjenkjennelighet samtidig som den eksisterer atskilt fra Marvels hovedunivers, og leverer en tidløs, eviggrønn saga for alle lesere som er ubegrenset av kontinuitet, omfang og nåde!"

Spider-Man: Long Way Home er skrevet av Jonathan Hickman og Adam Kubert, med tegninger og forside av Kubert, og Spider-Man: Long Way Home regnes som en begrenset serie med fem utgivelser, hvorav den første debuterer 17. juni. Med denne lanseringen på trappene kan du lese det offisielle sammendraget for tegneserien nedenfor, samtidig som du kan se omslaget.

"Det er en verden før Punisher. En verden der Hulks eksistens bare er et rykte. En verden der A.I.M. nettopp har utviklet en kosmisk kube i jungelen i Sør-Amerika. Frank Castle, Bruce Banner og Peter Parker er alle på oppdrag for å holde kuben unna feil hender - inkludert hverandres. Hvem kommer til å vinne i denne kampen om kosmos' makt?"

