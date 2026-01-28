HQ

Man skal være forsiktig med å kalle spillet sitt for "I Hate This Place", for noen vittige spilljournalister kan fort komme opp med vitser som "I Hate This Game" hvis spillet ikke helt treffer blink. Det er vi selvfølgelig for forfinet til, og selv om I Hate This Place ikke helt holder mål, hater jeg det ikke - men jeg er skuffet over at det ikke er bedre enn det er.

I Hate This Place beskrives som et "isometrisk overlevelsesskrekkspill" og er inspirert av tegneseriene med samme navn, skrevet av Kyle Starks og illustrert av Artyom Topilin. Spillet ble utviklet av Broken Mirror Games, et studio grunnlagt av tidligere Bloober Team-ansatte.

På papiret høres spillet faktisk ganske interessant ut; det er tegneserieinspirasjonen, overlevelsesskrekk, en fin 1980-tallsstil og så videre, men la oss få et par ting rett fra starten: For det første virker det som om spillet kunne ha trengt 2-3 måneder til i ovnen, for det har en del ujevnheter som samlet sett gir inntrykk av et spill som ikke er helt ferdig. For det andre er I Hate This Place mye mer et overlevelsesspill enn et skrekkspill, for det er ikke skummelt i det hele tatt.

Du spiller Elena, en ung kvinne som kjemper for å overleve etter at hun og venninnen Lou ved et uhell tilkaller en voldsom ondskap under en seremoni som skal kommunisere med et avdødt familiemedlem. Lou forsvinner på mystisk vis, og Elena må nå prøve å overleve i en verden der nesten alt prøver å drepe henne mens hun leter etter Lou.

Som i så mange andre overlevelsesspill bruker du dagtid på å samle massevis av ressurser og tegninger slik at du kan lage alt fra helseartikler og våpen til diverse utstyr, mat og ammunisjon - og om natten er det ren overlevelse som gjelder. Det er da monstrene kommer frem, og de er formidable fiender, så det er faktisk best å unngå dem helt og holdent hvis det er mulig. De fleste monstrene er blinde og jakter bare på lyd, så du må ofte snike deg rundt i det stille og holde øye med underlaget du går på. Gjørme, for eksempel, lager klaskelyder, og knust glass lager lyd når du går på det, så du må hele tiden være oppmerksom på omgivelsene dine.

Så du beveger deg rundt i denne fiendtlige verdenen og låser kontinuerlig opp oppgaver og ledetråder som kan lede deg i riktig retning mot Lou. Du låser også opp gjemmesteder der du kan lagre spillet, lagre noen av ressursene dine, lage nye gjenstander og sove for å friske deg opp og gjøre deg klar til å fortsette. Alt dette krydres med et lite "management/builder"-spill, der du må bygge ulike strukturer på Rutherford Ranch, spillets sentrale gjemmested, for eksempel en arbeidsbenk, et utekjøkken, ulike hagesenger og en brønn, slik at du kan hente vann og dyrke avlingene du trenger for å lage riktig mat og mange andre ting.

Alt dette høres veldig bra ut, men spillet er bedre på papiret enn når du faktisk spiller det. Det føles bare ikke riktig. Det føles klumpete, kontrollene er litt rare, menyene er litt tungvinte å navigere i, og generelt er følelsen bare litt feil. Og så er det noen rare bugs her og der. Det er vanskelig å sette fingeren på noe spesifikt, men det føles bare litt feil, og generelt får du inntrykk av at dette spillet kunne ha trengt litt mer tid i ovnen.

Som nevnt innledningsvis har spillet en fin 1980-tallsstemning, så det er ikke noe galt med estetikken som sådan, annet enn at det hele kanskje er litt på den enkle siden. Dessverre henger den tekniske siden litt etter, men det er til å leve med. Nok en gang får man imidlertid følelsen av at spillet kunne ha trengt noen måneder til med optimalisering og finpuss - og ja, stemmeskuespillet er desidert dårlig.

Nå høres kanskje det ovennevnte verre ut enn det faktisk er, men hvis I Hate This Place hadde blitt satt sammen litt penere, og hvis spillet hadde fått litt mer kjærlighet på slutten, hadde vi hatt et fint lite indie-overlevelsesspill på hendene. Det har ingrediensene, men slik det er nå, er det rett og slett for mange ujevnheter til at man virkelig kan nyte det. Hvis du er en hardcore overlevelsesfan, vil du sannsynligvis kunne overse ujevnhetene, men da vil du kanskje synes det hele er litt for enkelt.

Jeg hater ikke I Hate This Place, men jeg er skuffet over at det ikke endte opp på et bedre sted, for det har definitivt potensialet til å gjøre det.