I helgens LaLiga-kamper vil det bli brukt en spesiell ball mot rasisme

LaLiga EA Sports feirer denne helgen sin 29. kampdag av 38, og alle kampene vil bli spilt med en spesiell ball, med et design som skal sende et budskap mot rasisme, som fortsatt plager mange fotballkamper i Spania. Ballen har håndtegnede streker og "Vs Racism" skrevet rundt hele ballen, laget av den urbane kunstneren SUSO33, en av de ledende skikkelsene innen graffiti og urban kunst i Spania, hvis arbeider også har blitt utstilt på museer og internasjonale gallerier.

Kunstneren har inkorporert et fragment av den offisielle hymnen mot rasisme som ble utgitt i 2024, i Puma ballen: "Det er en farge som går over hele planeten, under skjorten din, og det er den samme som hjertet mitt. Jeg vil elske deg over alt annet, utover våpenskjoldet, bare sammen kan vi vinne."

Dette er en del av et initiativ fra LaLiga under slagordet "Styrken til alle mot rasisme", som involverer klubber, spillere, fans og sosiale organisasjoner i en kollektiv innsats for å bygge et trygt og tolerant miljø, fritt for diskriminering, sier LaLiga i en uttalelse. I tillegg til kampene på øverste nivå, som denne helgen inkluderer et derby mellom Real Madrid og Atleti på søndag, vil ballen også bli brukt i andredivisjon, LaLiga Hypermotion, denne helgen.