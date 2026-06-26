I Indonesia er nesten 5 millioner TikTok- og YouTube-kontoer deaktivert etter at myndighetenes reguleringer for sosiale medier trådte i kraft

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Nå som Indonesia følger i Australias fotspor og innfører et forbud mot sosiale medier for barn, har millioner av kontoer på de populære appene TikTok og YouTube blitt deaktivert. TikTok har fått mesteparten av forbudet å føle, med 4,1 millioner kontoer tilhørende brukere under 16 år som er fjernet.

YouTube har derimot deaktivert 600 000 kontoer, ifølge kommunikasjons- og digitalminister Meutya Hafid (via Reuters). Ingen av de to sosiale mediegigantene har svart på henvendelser om kommentarer på tidspunktet for denne artikkelen.

«Vi utsetter ikke bare barns tilgang, men vi ønsker også at plattformenes praksis skal endres», sa Meutya. Indonesias restriksjoner på sosiale medier krever at sosiale medier med høy risiko deaktiverer kontoer som tilhører brukere registrert som under 16 år, for å forhindre avhengighet og psykiske helseproblemer.

Så langt har denne listen omfattet Metas Instagram, X, TikTok, YouTube og til og med videospillplattformer, ettersom Roblox også har fått pålegg om å deaktivere kontoer.